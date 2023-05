Nuevo disco: Charlie Hall – «Invisible Ink»

Si eres fan de The War on Drugs, seguro que conoces a Charlie Hall, el baterista que les acompaña desde 2013. Pero lo que quizá no sepas es que Hall es mucho más que un simple percusionista. Es también un músico multi-instrumentista, productor, compositor y artista en solitario, que acaba de lanzar su primer álbum bajo su propio nombre: Invisible Ink.

Un álbum personal y arriesgado

Invisible Ink es un álbum que lleva años gestándose en la mente y el corazón de Hall, pero que ha visto la luz el pasado 12 de mayo por el sello El Triángulo Records, fundado por su amigo y colaborador Quinn Lamont Luke, quien también ha co-producido el disco junto a él. Se trata de una obra de arte personal y arriesgada, que muestra el talento y la sensibilidad de Hall como creador musical.

El álbum está formado por nueve piezas instrumentales que exploran paisajes sonoros cinematográficos y atmosféricos, inspirados por lugares físicos que han sido importantes para Hall. El título del álbum hace referencia a las canciones que siempre han estado dentro de él, pero que tuvo que encontrarlas y darles forma. «En buscar dentro de mí estas canciones, era como si estuviera repasando toda mi vida e ideas con las que siempre he jugado… o encontrando inspiraciones de cosas que han sido importantes para mí», explica Hall.

Las canciones son el resultado de un proceso de auto-descubrimiento y auto-reflexión, así como de las influencias musicales y culturales de Hall. El álbum no tiene voces ni letras, para que el oyente se concentre en las vibraciones de la música. Hay algunas vocalizaciones sin palabras, para añadir textura, pero no hay palabras, para no distraer de la música.

Un universo sonoro único y bello

Hall ha contado con la colaboración de amigos artistas de todo el mundo para dar vida a su visión. Entre ellos se encuentran Dave Hartley y Robbie Bennett (compañeros suyos en The War on Drugs), Chris Walla de Death Cab for Cutie, Thomas Hedlund de Phoenix o James Elkington de Tweedy, entre otros. Juntos han creado un universo sonoro único y bello, que cautiva y emociona.

Si te gusta la música soulful e introspectiva, no puedes perderte Invisible Ink, el álbum debut de Charlie Hall. Es una joya que te transportará a un lugar de belleza y significado. Así que ponte cómodo, sube el volumen y déjate llevar por las melodías soulful de Charlie Hall.