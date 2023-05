Nuevo disco: Charlie Watts – «Anthology»

El próximo 30 de junio saldrá a la venta un álbum muy especial que recoge la faceta más desconocida y personal de uno de los grandes del rock: Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones. Se trata de Anthology, una colección de grabaciones de jazz que abarca dos décadas de su carrera paralela a la de los Stones, en la que exploró su pasión por este género musical que le influyó desde sus inicios.

Un homenaje póstumo a un genio de la batería

Charlie Watts falleció en 2021 a los 80 años, dejando un vacío enorme en el mundo de la música. Su biografía, publicada por HarperCollins en octubre pasado, repasa su trayectoria como miembro fundador de los Rolling Stones, con los que grabó más de 20 álbumes y realizó innumerables giras mundiales, pero también revela su lado más íntimo y personal, su amor por el jazz y su dedicación a este género que nunca abandonó.

Anthology es un homenaje póstumo a este genio de la batería, que nos permite descubrir su talento y versatilidad como músico de jazz. El álbum, editado por BMG, incluye 27 temas grabados entre 1978 y 2001, en diferentes formatos y con distintos colaboradores. Entre ellos destacan el contrabajista Dave Green, amigo de la infancia y compañero habitual de Watts, y los saxofonistas Peter King, Evan Parker y Courtney Pine, referentes del jazz británico.

Un viaje por la historia del jazz

Anthology es un viaje por la historia del jazz, desde el swing al bebop, pasando por el free jazz y el latin jazz. El álbum recoge temas grabados en vivo y en estudio con diversas formaciones, desde el Charlie Watts Quintet hasta la Charlie Watts Orchestra, pasando por el Charlie Watts Tentet y el Charlie Watts and the Danish Radio Big Band. Entre las canciones se encuentran clásicos del jazz como Stompin’ at the Savoy, Flying Home, Perdido y Take the ‘A’ Train, así como composiciones originales de Watts como Practising, Practising, Just Great y Elvin Suit.

El álbum muestra la admiración y el respeto de Watts por otros músicos de jazz, a quienes dedica algunas piezas. Así, encontramos temas dedicados a Roy Haynes, Airto Moreira y Duke Ellington, entre otros. También podemos escuchar la voz de Watts en algunos temas, como Ain’t Nobody Minding Your Store (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, 1978), que puedes escuchar aquí.

Un álbum imprescindible para los amantes del jazz y del rock

Anthology es un álbum imprescindible para los amantes del jazz y del rock, que nos ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los mejores bateristas de la historia. Un álbum que nos revela la faceta más personal y creativa de Charlie Watts, un músico que nunca dejó de aprender y experimentar con su instrumento. Un álbum que nos recuerda que el jazz y el rock no son tan distintos, sino dos formas de expresar la pasión por la música.

Anthology estará disponible en formatos de 4xLP y 2xCD, así como en digital, y tendrá el siguiente tracklist.

01 Stompin’ at the Savoy (Live at Fulham Town Hall, London, 1986)

02 Flying Home (Live at Fulham Town Hall, London, 1986)

03 Practising, Practising, Just Great

04 Bluebird

05 Relaxing at Camarillo

06 Going, Going Going, Gone

07 Blackbird – White Chicks

08 Cool Blues (Live at Ronnie Scott’s, Birmingham, 1991)

09 Lover Man (Live at Ronnie Scott’s, Birmingham, 1991)

10 Perdido (Live at Ronnie Scott’s, Birmingham, 1991)

11 You Go to My Head

12 If I Should Lose You

13 My Ship

14 Long Ago (And Far Away)

15 Good Morning Heartache

16 Never Let Me Go

17 Roy Haynes

18 Airto

19 Elvin Suit

20 Roll ’Em Charlie (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

21 What’s New (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

22 Tin Tin Deo (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

23 Sunset and the Mockingbird (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

24 Take the “A” Train (Live at Ronnie Scott’s, London, 2001)

25 Rockhouse Boogie (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, 1978)

26 Ain’t Nobody Minding Your Store (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, 1978)

27 Swindon Swing (Live at Swindon Arts Centre, Swindon, Jan 1978)