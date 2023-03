Nuevo disco: Christine and the Queens – «PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE»

Christine and the Queens vuelve con un nuevo álbum bajo su nombre original, después de haber lanzado el año pasado su ópera pop Redcar les adorables étoiles. El nuevo disco se titula PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE y saldrá a la venta el 9 de junio.

El álbum es la segunda parte de una obra operística inspirada en la obra Angels in America del dramaturgo Tony Kushner. Según ha declarado Chris en un comunicado de prensa, el disco es “una llave hacia la transformación que abre el corazón, una oración hacia el yo -el que respira a través de todos los amores de los que está hecho”.

El artista ha explicado que Redcar les adorables étoiles era «colorido y absurdo»·», mientras que PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE es “la verdadera agonía de Prior en Angels in America, un profundo y doloroso devenir, un desprendimiento de todas las aguas y memorias, que permite a los ángeles sumergirse también profundamente y ofrecerle un amor profundo y que cambia la narrativa -un descanso en el verdadero amor”.

El álbum cuenta con la colaboración de artistas como Madonna y 070 Shake. El primer sencillo es To Be Honest, que viene acompañado por un videoclip dirigido por el propio Chris y que muestra al artista bailando e interpretando la canción en blanco y negro en un escenario y en el mar.

El álbum tendrá 20 canciones entre las que se incluyen temas como Tears Can Be So Soft, Marvin Descending o Angels Crying in My Bed y I Met an Angel, donde colabora Madonna.

Tracklist de PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE

1. ‘Overture’

2. ‘Tears can be so soft’

3. ‘Marvin descending’

4. ‘A day in the water’

5. ‘Full Of Life’

6. ‘Angels crying in my bed (feat. Madonna)’

7. ‘Track 10’

8. ‘Overture (feat. Mike Dean)’

9. ‘He’s been shining for ever, your son’

10. ‘Flowery days’

11. ‘I met an angel (feat. Madonna)’

12. ‘True love (feat. 070 Shake)’

13. ‘Let me touch you once (feat. 070 Shake)’

14. ‘Aimer, puis vivre’

15. ‘Shine’

16. ‘We have to be friends’

17. ‘Lick the light out (feat. Madonna)’

18. ‘To be honest’

19. ‘I feel like an angel’

20. ‘Big eye’