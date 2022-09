Nuevo disco: Circa Waves – «Never Going Under»

Circa Waves ha anunciado su quinto álbum de estudio Never Going Under, que se publicará el 13 de enero de 2023 a través de Lower Third / PIAS. Ya podemos escuchar el primer adelanto Do You Wanna Talk.

Artista: Circa Waves

Álbum: Never Going Under

Single adelanto: Do You Wanna Talk

Fecha de publicación: 13 de enero de 2023

Sello: Lower Third / PIAS

Sobre el disco: Kieran Shudall, líder de la banda, explica que “‘Never Going Under’ habla de ese fenómeno único y moderno de no saber genuinamente en qué tipo de mundo se encontrarán nuestros hijos en 30 años. Físicamente, ambientalmente, políticamente estamos completamente en lo desconocido. Eso nos asusta a todos, pero en última instancia, sabemos que nunca podemos renunciar al futuro porque, ¿cómo puedes hacerlo?

Las canciones del álbum están escritas de manera diferente al trabajo anterior que hemos publicado. Están escritas desde la perspectiva de mi hijo y también desde mi propia experiencia actual del clima actual.



Circa Waves siempre ha tenido una cierta visión del mundo, pero ahora es a través de esa lente de ser padre y aún no saber qué diablos está pasando. Never Going Under es una instantánea del miedo que todos sentimos hoy y la resiliencia que necesitaremos para superarlo».

Sobre el single: Viene acompañado de un videoclip oficial dirigido por el propio miembro de la banda Joe Falconer.

Tracklist del disco:

1. ‘Never Going Under’

2. ‘Do You Wanna Talk’

3. ‘Hell On Earth’

4. ‘Your Ghost’

5. ‘Carry You Home’

6. ‘Northern Town’

7. ‘Electric City’

8. ‘Want It All Today’

9. ‘Golden Days’

10. ‘Hold On’

11. ‘Living In The Grey’