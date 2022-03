Nuevo disco: Craig Finn – «A Legacy of Rentals»

Craig Finn, líder de The Hold Steady, ha anunciado su nuevo álbum en solitario A Legacy of Rentals, que llegará el 20 de mayo a través de Positive Jams/Thirty Tigers y que grabó con el productor Josh Kaufman y el ingeniero D. James Goodwin en mayo de 2021.

Por ahora, ya podemos escuchar el primer single, Messing With the Settings, del que nos dice que «es literalmente un panegírico escrito por alguien que ha perdido el contacto con los fallecidos recientemente, pero aún los encuentra importantes”.

Craig Finn – Messing With the Settings

Tracklist de A Legacy of Rentals

01 Messing With the Settings

02 The Amarillo Kid

03 Birthdays

04 The Year We Fell Behind

05 Due to Depart

06 Curtis & Shepard

07 Never Any Horses

08 Jessamine

09 A Break From the Barrage

10 This Is What It Looks Like

