Nuevo disco: Danger Mouse and Black Thought – «Cheat Codes»

Danger Mouse y Black Thought han anunciado un nuevo LP colaborativo, Cheat Codes, que publicarán el 12 de agosto a través de BMG.

Ya está disponible un primer adelanto, No Gold Teeth, acompañado por un videoclip dirigido por Uncanny (el dúo creativo británico formado por George Muncey y Elliot Elder).

Para Black Thought, este disco servirá comop continuación de su reciente trilogía en solitario, Streams of Thought, mientras que para Danger Mouse, es su primer álbum de hip-hop desde su colaboración con MF Doom en 2005, y de hecho, este mismo artista participa en este nuevo álbum al igual que A$AP Rocky, Run The Jewels, Michael Kiwanuka, Joey Bada$$, Russ, Raekwon, Conway the Machine y muchos más.

Os dejamos con este primer adelanto y el tracklist del disco a continuación.

Danger Mouse and Black Thought – No Gold Teeth

Cheat Codes:

01 Sometimes

02 Cheat Codes

03 The Darkest Part [ft. Raekwon and Kid Sister]

04 No Gold Teeth

05 Because [ft. Joey Bada$$, Russ and Dylan Cartlidge]

06 Belize [ft. MF Doom]

07 Aquamarine [t. Michael Kiwanuka]

08 Identical Deaths

09 Strangers [ft. A$AP Rocky and Run the Jewels]

10 Close to Famous

11 Saltwater [ft. Conway the Machine]

12 Voilas & Lupitas

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!