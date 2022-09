Nuevo disco: Daniel Bachman – «Almanac Behind»

Daniel Bachman ha anunciado que su nuevo álbum, Almanac Behind, saldrá el 18 de noviembre a través de Three Lobed. Como adelanto, ya podemos escuchar el tema Flood Stage.

Artista: Daniel Bachman

Álbum: Almanac Behind

Single adelanto: Flood Stage

Fecha de publicación: 18 de noviembre

Sello: Three Lobed

Lanzamientos anteriores: Lonesome Weary Blues en 2022 y Axacan en 2021.

Sobre el disco: «El silbido del fuego, el estampido del trueno y el silencio del apagón. Viento aullador, lluvia fuerte y la fuerza del agua en movimiento. Sonidos que son intrínsecamente familiares para todos en la Tierra que experimentan un colapso climático y su efecto en sus comunidades. Esta es la música de Almanac Behind. Flood Stage te lleva directamente a las aguas crecientes. El ritmo pulsante que cabalga sobre las olas se crea reduciendo la estática de la radio AM local hasta que el ruido se separa en distintos latidos. Los ritmos del violín entran y salen del agua del río, mientras que las notas de una guitarra parecidas a un gong suenan a intervalos regulares. Esta melodía fue creada cortando y pegando digitalmente grabaciones de cinta improvisadas para crear una pieza de guitarra completamente nueva, que se asemeja a escombros rotos flotando río abajo. La guitarra es superada lentamente por el sonido de todos los ríos principales de Virginia en etapa de inundación, cayendo y chocando contra sí mismos, y se corta justo cuando las aguas han roto la orilla del río», comenta el autor.

Tracklist:

01 Barometric Cascade (Signal Collapse)

02 8:35 PM KHB36 (Alter Course)

03 Bow Echo / Wall Cloud

04 Gust Front (The Waiting)

05 540 Supercell

06 10:17 PM KHB36 (The Warned Area)

07 Flood Stage

08 Inundation (The Blackout)

09 Wildfire (Smoke Over Old Rag)

10 Think Before You Breathe

11 3:24 AM KHB36 (When the World’s on Fire)

12 Daybreak (In the Awful Silence)

13 Grid Reactivation

14 Five Old Messages (MadCo Alert)

15 Recalibration / Normalization