Nuevo disco: Daphni – «Cherry»

Cuando hace unas semanas pudimos escuchar Cherry, la nueva canción de Dan Snaith bajo su pseudónimo Daphni, aún no estábamos muy seguros de si vendría acompañada de un disco.

Hoy con el estreno de una nueva canción titulada Cloudy, ya sabemos al 100% que el canadiense estrenará disco, que se va a llamar exactamente como el primer single de hace semanas.

Para Snaith, se trata del primer disco bajo el seudónimo Daphni desde Joli Mai en 2017, aunque como Caribou ya lanzó la canción You Can Do It a finales del año pasado. Además de disfrutar de este nuevo adelanto, os dejamos con el tracklist de este disco a continuación.

Tracklist de Daphni – Cherry

01 Arrow

02 Cherry

03 Always There

04 Crimson

05 Arp Blocks

06 Falling

07 Mania

08 Take Two

09 Mona

10 Clavicle

11 Cloudy

12 Karplus

13 Amber

14 Fly Away

