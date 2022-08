Nuevo disco: David Bowie – «Moonage Daydream»

El legado de David Bowie parece interminable, y es que junto a Moonage Daydream, la «odisea cinematográfica» que se estrenará el mes que viene dirigida por Brett Morgan, viene un nuevo disco del mismo nombre en el que podremos encontrar rarezas, grabaciones en directo y nuevas mezclas del legendario artista británico.

¿Cuándo podremos disfrutar de esta nueva entrega? El próximo 16 de septiembre a través de Parlophone en formato digital, y el 18 de noviembre en CD, aunque la mala noticia es que el vinilo no llegará hasta el año 2023.

Además, ya tenemos el tracklist de este trabajo, que os dejamos a continuación para que veáis lo que podemos esperar, así como con un nuevo mix de Modern Love como aperitivo al comienzo de la noticia.

01 “Time… One of the Most Complex Expressions…”

02 Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix 1)

03 Hallo Spaceboy (Remix Moonage Daydream Edit)

04 Medley: Wild Eyed Boy From Freecloud / All The Young Dudes / Oh! You Pretty Things (Live)

05 Life on Mars? (2016 Mix Moonage Daydream Edit)

06 Moonage Daydream (Live)

07 The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (Live) [ft. Jeff Beck]

08 The Light (Excerpt)

09 Warszawa (Live Moonage Daydream Edit)

10 Quicksand (Early Version 2021 Mix)

11 Medley: Future Legend / Diamonds Dogs Intro / Cracked Actor

12 Rock ‘n’ Roll With Me (Live in Buffalo 8th November, 1974)

13 Aladdin Sane (Moonage Daydream Edit)

14 Subterraneans

15 Space Oddity (Moonage Daydream Mix)

16 V-2 Schneider

17 Sound and Vision (Moonage Daydream Mix)

18 A New Career in a New Town (Moonage Daydream Mix)

19 Word on a Wing (Moonage Daydream Excerpt)

20 “Heroes” (Live Moonage Daydream Edit)

21 D.J. (Moonage Daydream Mix)

22 Ashes to Ashes (Moonage Daydream Mix)

23 Move On (Moonage Daydream A Cappella Mix Edit)

24 Moss Garden (Moonage Daydream Edit)

25 Cygnet Committee/Lazarus (Moonage Daydream Mix)

26 Memory of a Free Festival (Harmonium Edit)

27 Modern Love (Moonage Daydream Mix)

28 Let’s Dance (Live Moonage Daydream Edit)

29 The Mysteries (Moonage Daydream Mix)

30 Rock ‘n’ Roll Suicide (Live Moonage Daydream Edit)

31 Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix 2)

32 Word on a Wing (Moonage Daydream Mix)

33 Hallo Spaceboy (Live Moonage Daydream Mix)

34 I Have Not Been to Oxford Town (Moonage Daydream A Cappella Mix Edit)

35 “Heroes»: IV. Sons Of The Silent Age (Excerpt)

36 ★ (Moonage Daydream Mix Edit)

37 Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix Excerpt)

38 Memory of a Free Festival (Moonage Daydream Mix Edit)

39 Starman

40 “You’re Aware of a Deeper Existence…”

41 Changes

42 “Let Me Tell You One Thing…”

43 “Well, You Know What This Has Been an Incredible Pleasure…”

Sobre David Bowie

David Bowie fue un verdadero icono: un cantante, compositor y productor cuyas reinvenciones creativas dieron forma a nuevas tendencias musicales. Desde que su solitario Starman capturó la imaginación del público a mediados de los sesenta hasta los sonidos experimentales de aire jazzístico de Blackstar casi 50 años después, fue un innovador de proporciones míticas en el pop, el glam, el punk, el soul, el rock duro y la música electrónica. Y aunque nuestros álbumes de Bowie favoritos están distribuidos equitativamente a lo largo de las décadas, su influencia como artista no se limitó a la música. Fue un provocador social, un símbolo de la moda y un actor con talento. Bowie nos animó a celebrar la diferencia, la singularidad y la fidelidad a nosotros mismos. Todos los personajes de Bowie (el outsider de otro mundo Ziggy Stardust, el aventurero electrónico de gélida presencia o el narrador elevado de aire dramático) representarán para siempre la intersección entre el arte y el rock and roll.

Fuente: Apple Music

Discografía de David Bowie

David Bowie (1967)

Space Oddity (1969)

The Man Who Sold the World (1970)

Hunky Dory (1971)

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972)

Aladdin Sane (1973)

Pin Ups (1973)

Diamond Dogs (1974)

Young Americans (1975)

Station to Station (1976)

Low (1977)

Heroes (1977)

Lodger (1979)

Scary Monsters (and Super Creeps) (1980)

Let's Dance (1981)

Tonight (1984)

Never Let Me Down (1987)

Black Tie White Noise (1993)

1.Outside (1995)

Earthling (1997)

‘Hours…’ (1999)

Heathen (2002)

Reality (2003)

The Next Day (2013)

Blackstar (2016)

