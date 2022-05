Nuevo disco: Dawes – «Misadventures of Doomscroller»

Los aclamados rockeros de Los Ángeles Dawes comparten su nuevo y épico sencillo, Someone Else’s Café / Doomscroller Tries to Relax, como primer adelanto de su nuevo disco Misadventures of Doomscroller, que llegará a todas partes el viernes 22 de julio través de Rounder Records.

«La primera mitad de esta canción podría ser sobre tiranos. Pero también podría tratarse de cualquiera que piense que un poco más de control hará que todo esté bien. La segunda mitad es una respuesta a esa realidad en desarrollo de la primera mitad. El mundo puede ser un lugar aterrador a veces pero, hasta cierto punto, quiero creer que puedo decidir cómo responder ante él», dice el líder de Dawes, Taylor Goldsmith sobre la canción.

Producida su colaborador habitual Jonathan Wilson (Billy Strings, Padre John Misty, Ángel Olsen), Misadventures of Doomscroller representa un nuevo giro aventurero para Dawes, que muestra un enfoque más ambicioso y exploratorio hacia la grabación. «Siempre nos hemos enorgullecido de ser minimalistas. Con este disco nos propusimos ser MAXIMALISTAS», dice Goldsmith. «Sigue siendo un cuarteto. Todavía no dejo que estas canciones se escondan detrás de ningún truco o efecto. Pero realmente dejar que las canciones respiren, se estiren y vivan como quieran. Decidimos dejar de tener en cuenta los períodos cortos de atención. Nuestras ambiciones van más allá de lo musical con este disco», añaden.

Dawes – Someone Else’s Café / Doomscroller Tries to Relax

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!