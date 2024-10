¿Nuevo disco de System Of A Down? Serj Tankian no lo da por descartado

System Of A Down podría estar en camino de un nuevo comienzo musical, lo cual puede incluir la grabación de un nuevo disco, según su vocalista Serj Tankian. En una reciente entrevista, Tankian mencionó que si la banda decide lanzar un nuevo álbum, sería un “nuevo comienzo en una dirección hermosa”. Desde sus últimos álbumes Hypnotize y Mezmerize en 2005, la banda solo ha lanzado dos sencillos: Protect the Land y Genocidal Humanoidz en 2020.

Tankian también reveló que tienen material inédito que podría ver la luz en el futuro. Sin embargo, las diferencias de criterio dentro del grupo han sido un obstáculo para nuevos proyectos. En 2021, Tankian comentó que System of a Down habían comenzado a trabajar en un nuevo disco, pero las diferencias creativas llevaron a que esas canciones se incluyeran en su EP en solitario Elasticity.

A pesar de los desafíos, los miembros de la banda mantienen una buena relación personal. El bajista Shavo Odadjian expresó su deseo de grabar nueva música, destacando que la banda aún tiene mucho potencial creativo. Aunque el baterista John Dolmayan ha sido crítico sobre la falta de nuevos lanzamientos, todos coinciden en que la puerta para nueva música sigue abierta.