Nuevo disco: Dean Fertita (Queens of the Stone Age) – «Tropical Gothclub»

Tras una larga carrera como miembro de Queens Of The Stone Age principalmente, y también en proyectos como The Raconteurs y The Dead Weather, Dean Fertita se ha decidido a publicar su primer álbum en solitario, Tropical Gothclub, que saldrá a la venta el 4 de noviembre a través de Third Man Records.

Este trabajo incluirá once canciones, de las que ya podemos escuchar Wheels Within Wheels como primer adelanto. Respecto al trabajo, «Tropical Gothclub ofrece un concepto de nostalgia futurista que pasa por las siete etapas del escapismo, entendiendo los mensajes subliminales que me he estado enviando y recibiendo, y dejando que la fantasía lleve un machete a los rincones más oscuros de mi mente. Quiero expresar un choque de subculturas y rock volcánico», asegura Fertita.

Os dejamos también el tracklist para Tropical Gothclub:

1. ‘Needles’

2. ‘Wheels Within Wheels’

3. ‘Captivated’

4. ‘Where There Is Water’

5. ‘Infernal Inside’

6. ‘No Wonder’

7. ‘Death Rattle’

8. ‘Double Blind’

9. ‘Future to Follow’

10. ‘Thunder Towards You’

11. ‘Uniform Looks’