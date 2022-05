Nuevo disco: Death Cab For Cutie – «Asphalt Meadows»

Death Cab For Cutie han anunciado la publicación de su décimo álbum de estudio, Asphalt Meadows, cuya fecha prevista de publicación será el próximo 10 de septiembre a través del sello Atlantic. El primer single adelanto se llama Roman Candles y supone la primera publicación original de la banda desde Thank You for Today en 2018.

Sin embargo, eso no quiere decir que hayan estado parados desde entonces, pero es que su The Georgia EP del año pasado era, en realidad, una colección de cinco versiones.

En cuanto a Roman Candles, el adelanto, trata sobre «el miedo existencial paralizante que va de la mano con vivir en una ciudad nerviosa en un planeta moribundo. Y que la única forma de estar en el momento es dejar que todo fluya”, explica la banda.

Próximamente, descubriremos el videoclip de la canción, pero por el momento disfrutemos de este Roman Candles.

Death Cab For Cutie – Roman Candles

Sobre Death Cab For Cutie

El cuarteto de indie pop Death Cab for Cutie comenzó como el proyecto solista del cantante/guitarrista Ben Gibbard. El éxito underground del cassette You Can Play These Songs' Chords entusiasmó a Gibbard para reclutar una banda de tiempo completo, y en el verano de 1998 editaron Something About Airplanes. We Have the Facts and We're Voting Yes y el EP Forbidden Love continuaron en 2000. Una sólida selección de nuevos temas se reunió en The Photo Album al año siguiente. En 2003 apareció el deslumbrante cuarto álbum de la banda, Transatlanticism. El grupo luego firmó contrato con Atlantic y editó Plans en 2005, que entró a la lista de álbumes de los Estados Unidos en el número cuatro. Desde entonces, han seguido editando exitosos discos como Narrow Stairs (2008), Codes and Keys (2011), Kintsugi (2015) y Thank You for Today (2018).

Fuente: Apple Music

Discografía de Death Cab For Cutie

Something About Airplanes (1998)

We Have the Facts and We're Voting Yes (2000)

The Photo Album (2001)

Transatlanticism (2003)

Plans (2005)

Narrow Stairs (2008)

Codes and Keys (2011)

Kintsugi (2015)

Thank You for Today (2018)

Asphalt Meadows (2022)

