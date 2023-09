Nuevo disco: Declan McKenna – «What Happened To The Beach?»

¡Buenas noticias! Declan McKenna ha anunciado su tercer álbum What Happened To The Beach?, que se lanzará el 9 de febrero a través de su propio sello Tomplicated Records, y nos ha compartido su nuevo sencillo Nothing Works.

Si te has estado preguntando qué ha estado pasando con el músico últimamente, la espera ha terminado. Su sencillo anterior, Sympathy, ya nos hizo emocionarnos este verano, y ahora nos sorprende con Nothing Works. En una declaración de prensa, el cantante comparte que «surgió de la frustración de sentirme atrapado y atado a las expectativas, pero es una canción eufórica, en su núcleo es una celebración de ser fiel a uno mismo».

«En la canción, estoy burlándome un poco de la idea de que simplemente seguiría consejos que descartan mi propia intuición, y a menudo siento que nada funciona cuando intentas cumplir con normas o expectativas, porque nunca puedes complacer a todos, pero si confías en tu instinto y tus propias motivaciones en cualquier aspecto de la vida, los parámetros para sentirte bien contigo mismo son mucho más simples y poderosos», afirma.

What Happened To The Beach? marca el tercer álbum de estudio de Declan McKenna y está producido por Gianluca Buccellati (Lana Del Rey, Arlo Parks). El álbum se describe como «un álbum que se deleita tanto en el espacio como en la atmósfera», y McKenna explica que las canciones son mucho más sueltas en comparación con sus trabajos anteriores.

El cantante comparte sus influencias, citando a St. Vincent y Unknown Mortal Orchestra. Además, reflexiona sobre su evolución personal a través de la música, diciendo: «Fue la primera vez que pude abrirme y soltarme. Me ayudó a lidiar con las presiones de hacer música y madurar como persona».

Actualmente, McKenna está en la última etapa de su gira por Estados Unidos The Big Return. ¡No te pierdas la oportunidad de verlo en directo si tienes la suerte de estar cerca de su tour! Prepárate para lo que está por venir con What Happened To The Beach? y disfruta de Nothing Works mientras esperamos ansiosamente el lanzamiento del álbum.