Nuevo disco: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba- «Las Leyes de la Frontera»

Después del éxito de la gira que los llevó a Estadis Unidos, Argentina, Chile y México, los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba siguen celebrando buenos tiempos con la edición física de Las Leyes de la Frontera, la banda sonora de la película de Daniel Monzón. Con ella fueron nominados a los Premios Goya y a los Premis Gaudí, pero además, y quizás lo más importante, pudieron disfrutar de una experiencia inolvidable trabajando codo a codo con el equipo de la película. Una alianza tan necesaria como enriquecedora que abre un nuevo horizonte a la banda de Sevilla.

Además de las composiciones de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba expresamente realizadas para el filme, el disco -disponible en CD y vinilo- incluye también clásicos de la talla de Te estoy amando locamente de Las Grecas, Get On Your Knees de Canarios, La Grifa de El Pelos, Let’s All Chant de The Michael Zager Band, y Alameda’s Blues de los mencionados Smash. Y también cuenta con la presencia de Lin Cortés, que aporta la otra composición contemporánea de todo el soundtrack, Yo te encontraré.

Gira de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

22/04 Flamencos y Mestizos (Ubeda)

30/04 Viñarock (Villarobledo)

20/05 Momentos Alhambra (Granada)

21/05 Torres de Cotilla (Murcia)

28/05 Casa de la Marquesa (Gandía)

07/06 Primavera Sound · Razzmatazz (Barcelona)

09/06 Primavera Sound · Porto (Portugal)

11/06 Primavera Sound (Barcelona)

22/07 Conciertos del Pinar (Castellón)

06/08 Choorock Fest (Corral de Calatrava)

19/08 Cooltural (Almeria)

20/08 Rock’n’Isla (Isla Cristina)

25/08 Canela Party (Malaga)

16/09 Primavera Sound (Los Ángeles)

01/10 Cara B (Barcelona)

Más fechas por anunciar…