Nuevo disco: Dexys – «The Feminine Divine»

Dexys, el grupo anteriormente conocido como Dexys Midnight Runners, ha anunciado su primer álbum nuevo en más de una década, titulado The Feminine Divine, y ha compartido el primer single I’m Going To Get Free. El álbum saldrá el 28 de julio y combina el sonido pop clásico de Dexys con un nuevo enfoque lleno de sintetizadores.

Sobre el disco The Feminine Divine

Fecha de publicación: 28 de julio de 2023

Sello que lo publicará: 100% Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco?

Según la banda, se trata de «un disco personal, casi estrictamente autobiográfico, que retrata a un hombre cuyas opiniones han evolucionado con el tiempo. No solo sobre las mujeres, sino sobre todo el concepto de masculinidad con el que se crió». Una educación y un desaprendizaje que se trazan a lo largo del arco de The Feminine Divine con un efecto vertiginoso. La primera mitad del disco está llena de un estilo musical muy propio de Dexys, mientras que la segunda mitad se adentra en un territorio más experimental y es un “cabaret picante y lleno de sintetizadores”, diferente a todo lo que han hecho antes.

¿Dónde y con quién lo ha grabado?

El disco ha sido producido por Pete Schwier y el aclamado músico y productor Toby Chapman. Las canciones han sido escritas en colaboración con Sean Read, Mike Timothy y el trombonista original de Dexys, Big Jim Paterson.

Anteriores singles: El último single que lanzó Dexys antes de I’m Going To Get Free fue Enough Is Enough, una canción en apoyo a los trabajadores ferroviarios producida en colaboración con la Rail, Maritime and Transport union y con la participación de Primal Scream.

Sobre I’m Going To Get Free

Sobre el single: Según la banda, el single narra la historia de un personaje que intenta escapar de problemas de salud mental y optar por una perspectiva más positiva sobre la vida. “El personaje está rompiendo optimistamente con el trauma internalizado, la depresión y la culpa”, dijo Rowland.

Y el videoclip:

El videoclip muestra a Kevin Rowland cantando y bailando en diferentes escenarios, acompañado por otros miembros de la banda.

Tracklist de The Feminine Divine