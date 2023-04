Nuevo disco: Dinner Party – “Enigmatic Society”

Dinner Party, el supergrupo formado por Kamasi Washington, Terrace Martin y Robert Glasper, ha anunciado su segundo álbum conjunto, que se titulará Enigmatic Society y saldrá el próximo viernes 14 de abril. Además, ya podemos escuchar For Granted, el último single del álbum, en el que cuenta con la colaboración de Arin Ray.

Sobre el nuevo disco Enigmatic Society:

Fecha de publicación: 14 de abril de 2023

Sello que lo publicará: Sounds of Crenshaw / EMPIRE

¿Ha tenido colaboraciones? Sí, el álbum cuenta con la colaboración de varios artistas invitados: Phoelix, Arin Ray, Ant Clemons, 9th Wonder y Tank. Phoelix aparece en tres canciones: Answered Prayer, Secure y Can’t Go. Ant Clemons canta en Insane. 9th Wonder produce dos temas: Breathe y Love Love. Y Tank se une a Phoelix en Secure, mientras que Arin Ray canta en Breathe y For Granted.

Anteriores singles: El primer single del álbum fue Insane, que se lanzó en marzo de 2023.

Sobre For Granted

Sobre el single: Es una canción de amor etérea y delicada, con un delicado piano y toques de saxofón. Arin Ray pone su voz sensual y emotiva a la letra, que habla de no dar por sentado a la persona amada.

Tracklist del disco