Nuevo disco: Disclosure – «Alchemy»

El esperado regreso de Disclosure está a la vuelta de la esquina. El dúo británico de música electrónica, formado por los talentosos hermanos Guy y Howard Lawrence, ha anunciado su próximo álbum titulado Alchemy. La noticia ha causado revuelo entre los fanáticos de Disclosure, ya que este nuevo lanzamiento marca su primer disco desde que abandonaron Capitol Records.

El álbum Alchemy verá la luz este viernes 14 de julio a través de su propio sello discográfico, Apollo Records. Este hecho no solo demuestra la independencia creativa de la banda, sino también su capacidad para tomar las riendas de su propia música y lanzarla bajo su visión única.

En una reciente entrevista, los hermanos Lawrence compartieron emocionantes declaraciones acerca de su nuevo trabajo: «Este disco es una celebración de sentirnos liberados ahora mismo. Ya no estamos en una gran compañía discográfica ni vamos a hacer gira con este disco. Ahora podemos hacer lo que queramos y ser súper creativos». Estas palabras reflejan su enfoque hacia la libertad artística y la posibilidad de explorar nuevos horizontes sin restricciones externas.

Alchemy se suma a la ya impresionante discografía de Disclosure, siendo su cuarto trabajo hasta la fecha. Anteriormente, nos cautivaron con lanzamientos notables como Settle en 2013, Caracal en 2015 y su último éxito, Energy, en 2020. Cada álbum ha dejado una huella imborrable en la escena musical electrónica, y los seguidores esperan con ansias descubrir qué sorpresas les depara Alchemy.

Con el ritmo contagioso y las producciones ingeniosas que caracterizan a Disclosure, no hay duda de que Alchemy será un viaje musical fascinante. Los fans podrán disfrutar de la creatividad desatada de los hermanos Lawrence y explorar nuevas dimensiones sonoras en este nuevo álbum.

La espera está a punto de terminar, así que marca el día en tu calendario y prepárate para sumergirte en el mundo sonoro de Disclosure una vez más. Este viernes, 14 de julio, Alchemy estará disponible para deleitar nuestros oídos y despertar nuestra pasión por la música electrónica. ¡No te lo pierdas!

Tracklist de Alchemy

01 Looking for Love

02 Simply Won’t Do

03 Higher Than Ever Before

04 A Little Bit

05 Go the Distance

06 Someday…

07 We Were in Love

08 Sun Showers

09 Purify

10 Brown Eyes

11 Talk on the Phone