Nuevo disco: DJ Moderno – «La Nave Nodriza»

Hace dos años, cuando el mundo comenzó a pararse, las formas de interactuar, relacionarnos y divertirnos se reinventaron mientras nos quedábamos encerrados en casa. Para la música en directo, el confinamiento fue un verdadero desastre, aunque se buscaran formas imaginativas para mantener la conexión entre artista y público. Uno de los que supieron dar con la tecla en aquel momento es Germán Ormaechea, alias DJ Moderno, quien. desde su terraza, nos alegró el obligado aislamiento con sesiones llenas de temazos de ayer y hoy.

Pero eso no era suficiente para Germán, músico de dilatada experiencia en bandas como, actualmente, Igeldo y AmyJo Doh & The Spangles, y todo un referente como DJ y productor poniendo la banda sonora a la noche indie de numerosas salas y festivales. También fue un periodo de creación, de composición, en el que encontró la inspiración para los temas que fue sacando poco a poco en los meses siguientes, arrancando en octubre de 2020 con Sigo Aquí Sentado, al que siguieron Virus Mutante, Ya No Eres Especial, Todo Va a Ir Bien, Renton, Punk Estúpido, La Moderna, Perseverance y Stand Up!, publicado en octubre de 2021, el más reciente.

Ahora, llega el momento del paso definitivo, de recopilar estos temas en una única colección a la que añade dos nuevos himnos perfectos para la pista de baile, Tus Ojos y La Nave Nodriza, que completarán las once canciones que podremos escuchar a partir del 6 de abril en las principales plataformas digitales, un disco que publicará Ace Music bajo licencia de FEP Producciones y que ya puedes reservar a través de este enlace.

Bases electrónicas muy contundentes que recorren estilos como house, tropical, funk, electrorock, nu-disco, electroclash, dance alternativo o electropop con excelentes melodías pop y letras muy trabajadas llenas de referencias musicales y artísticas.

Además, DJ Moderno ha contado con interesantes colaboraciones en este trabajo, ya sea con las voces de distintas artistas como Amyjo Doherty, Yvonne Power o Ana Martínez, la masterización de Xergio Córdoba en Eternal Midnight (excepto Punk Estúpido y Tus Ojos), la mezcla y masterización de David Van Bylen en precisamente Punk Estúpido, La Nave Nodriza y Tus Ojos y de Juan Sueiro Spam Dj (productor de Fangoria) en La Nave Nodriza.

Por cierto, ese mismo día 6 de abril, para acompañar la llegada de La Nave Nodriza y celebrar su aterrizaje por todo lo alto, también se estrenará el videoclip de la canción con la que comparte nombre, así que ya tienes dos razones para estar bien atentos.

Hasta entonces, os dejamos con la portada del disco y el listado de canciones que incluirá. Y, por supuesto, enlace a los canales de Youtube y Spotify de DJ Moderno, donde ya puedes ir escuchando de nuevo, o descubriendo, los principales temazos que ya nos ha ido dejando el artista.

Tracklist de La Nave Nodriza

La Nave Nodriza

Tus Ojos

Renton

Todo Va a r Bien

Ya No Eres Especial

Punk Estúpido

Stand Up (feat Yvonne Power)

La Moderna

Perseverance (junto a Amyjo Doherty)

Virus Mutante

Sigo AquíSentado

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!