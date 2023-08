Nuevo disco: DJ Shadow – «Action Adventure»

El icónico DJ y productor DJ Shadow ha dado a conocer los detalles de su octavo álbum de estudio, titulado Action Adventure, que está programado para ver la luz en los meses de octubre o noviembre de 2023. Con una carrera musical que se extiende por más de 25 años, DJ Shadow continúa demostrando su capacidad para sorprender y cautivar a su audiencia.

Este nuevo álbum constará de un total de 14 pistas, de las que 13 serán puramente instrumentales, y será publicado bajo el sello discográfico Mass Appeal Records.

Para brindar un adelanto tentador de lo que nos espera en Action Adventure, DJ Shadow ha liberado el primer sencillo del álbum, titulado Ozone Scraper. Este corte musical viene acompañado de un video musical dirigido por Stefano Ottaviano y se caracteriza por un ritmo enérgico y una mezcla de instrumentación electrónica y acústica que resalta la maestría de DJ Shadow en la fusión de géneros.

El mismo DJ Shadow ha descrito el álbum como «un recorrido a través de diferentes estados de ánimo y estilos, con un enfoque en el ritmo y la melodía». Además, el álbum Action Adventure trae consigo una sensación nostálgica, recordándonos a trabajos anteriores, como el propio DJ Shadow afirmó: «Esto, por definición, lo acerca más a Endtroducing….. y The Private Press en términos de personalidad y sensación, pero esto no es un retroceso. Las canciones representan mi continua evolución como productor y compositor, y puedo decir honestamente que no habría podido crear estas pistas ni siquiera hace unos pocos años».

Sin más preámbulos, aquí está la lista de canciones completa que conformará el álbum Action Adventure:

01 “Ozone Scraper”

02 “All My”

03 “Time And Space”

04 “Craig, Ingels, & Wrightson”

05 “Witches Vs. Warlocks”

06 “A Narrow Escape”

07 “You Played Me”

08 “Free For All”

09 “The Prophecy”

10 “Friend Or Foe”

11 “Fleeting Youth (An Audible Life)”

12 “Reflecting Pool”

13 “Forever Changed”

14 “She’s Evolving”