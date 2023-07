Nuevo disco: Dogstar – «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees»

Dogstar, la banda de rock alternativo que cuenta con Keanu Reeves como uno de sus integrantes, regresa en grande con su altamente esperado tercer álbum, titulado Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Este lanzamiento marca su primer álbum en 23 años, tras sus trabajos anteriores, Our Little Visionary en 1996 y Happy Ending en 2000. El álbum saldrá el 6 de octubre bajo el sello discográfico propio de la banda, Dillon Street Records.

Un verdadero testimonio de la evolución artística de la banda, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees fue producido por el talentoso Dave Trumfio, reconocido por su trabajo con destacadas agrupaciones como Wilco y My Morning Jacket. Las expectativas están por las nubes y con buena razón: ya podemos escuchar el sencillo principal del álbum, Everything Turns Around, complementado por un video musical igualmente cautivador.

Conformada por una alineación que se ha vuelto legendaria a lo largo de los años, Dogstar cuenta con Bret Domrose en la guitarra y voz, Rob Mailhouse en la batería y el multifacético Keanu Reeves en el bajo. Los propios miembros de la banda no pudieron contener su emoción y expresaron su entusiasmo en un comunicado de prensa: “Estamos emocionados de reintroducir a Dogstar con nuestro nuevo sencillo Everything Turns Around. Para nosotros, suena como una divertida canción de verano. Tiene un mensaje edificante y un rollo positivo que esperamos ilumine un poco tu día. Es una de nuestras canciones favoritas para tocar en directo, ¡y no podemos esperar para compartirla en nuestra próxima gira!”.

Sin más preámbulos, echemos también un vistazo a la lista de canciones de Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees: