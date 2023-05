Nuevo disco: Dolly Parton – «Rockstar»

La reina del country nos sorprende con un cambio radical de género musical. Dolly Parton ha anunciado que el 17 de noviembre de 2023 lanzará su primer álbum de rock, titulado Rockstar. El disco contará con 30 temas y colaboraciones con algunos de los nombres más grandes del rock, como Paul McCartney, Ringo Starr, Stevie Nicks, Cher, P!NK, Brandi Carlile, John Fogerty, Steve Perry, Steven Tyler, Lizzo y Miley Cyrus.

El álbum incluirá versiones nuevas de canciones clásicas del rock, como Let It Be de los Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr, Every Breath You Take de The Police con Sting o Wrecking Ball con Miley Cyrus. También habrá versiones sorprendentes como Purple Rain de Prince o Stairway to Heaven de Led Zeppelin con Lizzo.

Una leyenda del country en el Salón de la Fama del Rock & Roll

Dolly Parton no es ajena al mundo del rock. El año pasado fue inducida al Salón de la Fama del Rock & Roll después de haber rechazado inicialmente su nominación por respeto a los artistas del género. En la ceremonia de inducción interpretó Jolene con Rob Halford de Judas Priest, Pat Benatar, Brandi Carlile, Annie Lennox y más.

Dolly Parton confirmó el título y la fecha de lanzamiento de Rockstar durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en diciembre de 2022. Allí dijo que el álbum era un disco típicamente suyo, con referencias a su infancia en las “colinas humeantes de Tennessee” y a su “alma country”. El álbum es muy esperado por los fans de Dolly Parton y de la música rock.

Un adelanto con World on Fire

Pero antes de que llegue Rockstar, Dolly Parton nos adelantará una canción inédita llamada World on Fire, que saldrá el jueves 11 de mayo y que también la cantará en los Premios de la Academia de Música Country. Dolly Parton ha dicho que se siente muy inspirada para escribir esta canción y que cree que habla sobre todo y para todos en este momento. “Es una canción que me salió del corazón”, dijo Parton en un comunicado. “Espero que sea algo que os toque y que quizás toque a suficiente gente como para querer hacer un cambio para mejor”.

Además, Parton ha expresado su entusiasmo por su primer álbum de rock’n’roll, Rockstar, y ha agradecido a todos los artistas que han colaborado con ella. “Estoy muy emocionada de presentar mi primer álbum de rock’n’roll, Rockstar! Me siento muy honrada y privilegiada de haber trabajado con algunos de los cantantes y músicos más icónicos de todos los tiempos y de poder cantar todas las canciones emblemáticas a lo largo del álbum fue una alegría sin medida. ¡Espero que todos disfrutéis del álbum tanto como yo he disfrutado haciéndolo!”

¿Qué os parece este giro musical de Dolly Parton? ¿Tenéis ganas de escuchar Rockstar? Contadnos vuestra opinión en los comentarios.