Nuevo disco: Dry Cleaning – «Stumpwork»

Dry Cleaning han anunciado su segundo disco, Stumpwork, que saldrá el 21 de octubre a través de 4AD. Además,los londinenses han compartido el single principal del álbum, Don’t Press Me, acompañado de un video animado creado por Peter Millard.

Producido por John Parish, el disco llega tan solo un año después de su celebrado debut New Long Leg, uno de los mejores del año pasado.

Sobre la canción, explican que «las letras en el estribillo surgieron porque estaba tratando de escribir una canción para cantar en mi propio cerebro, ‘Siempre estás peleando conmigo/Siempre me estás estresando’». Así surgió este Don’t Press Me que hoy descubrimos.

Tracklist de Dry Cleaning – Stumpwork

01 Anna Calls From the Arctic

02 Kwenchy Kups

03 Gary Ashby

04 Driver’s Story

05 Hot Penny Day

06 Stumpwork

07 No Decent Shoes for Rain

08 Don’t Press Me

09 Conservative Hell

10 Liberty Log

11 Icebergs

