Nuevo disco: Dutch Uncles – «True Entertainment»

Dutch Uncles, el cuarteto de electro art rock procedente de Manchester, ha anuncia los detalles de su esperado sexto álbum, True Entertainment, que se publicará el 10 de marzo de 2023 en Memphis Industries.

El título fue un nombre de DJ otorgado al vocalista Duncan Wallis por el guitarrista Peter Broadhead. Wallis, un DJ muy solicitado en su ciudad natal, escribió la canción principal influenciado por el acid house y la era Sign O’ The Times de Prince, y en ella reflexiona sobre la incomodidad que a veces siente cuando lo reconocen como el cantante en un banda mientras trabajaba en uno de sus muchos trabajos de cara al público.

True Entertainment tuvo su debut oficial en el programa While You Were Sleeping de BBC Radio 6 Music Breakfast Show. Además, ya podemos ver el video musical, que encabeza esta misma noticia, y que tiene como peculiaridad que presenta la voz en directo grabada en el set y mezclada con la grabación del estudio, con la intención de rendir homenaje al arte del entretenimiento en vivo.

Os dejamos también con el tracklist a continuación:

True Entertainment

Damascenes

Tropigala (2 to 5)

Poppin’

Exit Row

I’m Not Your Dad

Deep End

In Salvia

End Belief

Dead Letter