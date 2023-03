Nuevo disco: Ed Sheeran – ‘-‘ (‘Subtract’)

Ed Sheeran cierra su era matemática con ‘-‘ (‘Subtract’), un disco acústico y personal que sale el 5 de mayo. El artista británico ha contado con la colaboración de Aaron Dessner de The National en la escritura y producción del álbum, que refleja sus “pensamientos más profundos y oscuros” tras una serie de acontecimientos que cambiaron su vida y su salud mental a principios de 2022.

‘-‘ (‘Subtract’) es el resultado de una intensa sesión de trabajo entre Ed Sheeran y Aaron Dessner de The National, que se conocieron gracias a Taylor Swift. Los dos músicos se encerraron en el estudio durante un mes y compusieron más de 30 canciones, de las cuales solo 14 han entrado en el álbum. El disco es el más acústico y personal de la carrera de Sheeran, que abre la puerta a su alma y comparte sus experiencias más duras del último año: el tumor de su esposa embarazada, la muerte de su mejor amigo y una demanda por plagio que puso en riesgo su reputación como compositor.

«Como artista, no sentía que pudiera poner de manera creíble un trabajo en el mundo que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Está abriendo la trampilla en mi alma. Por primera vez no estoy tratando de crear un álbum que le guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que sea honesto y fiel a donde estoy en mi vida adulta», afirma Sheeran.

Portada y Tracklist de ‘-‘ (‘Subtract’)