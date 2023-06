Nuevo disco: Elton John – «Diamonds (Pyramid Edition)»

Elton John ha anunciado el lanzamiento de una edición limitada en vinilo de Diamonds (Pyramid Edition) para celebrar su histórica presentación en el escenario Pyramid durante la noche del domingo en Glastonbury. Este vinilo incluye una selección de temas personalmente escogidos por John que «reflejan el setlist histórico de esa noche» e incluyen los éxitos de Diamonds, su recopilación de grandes éxitos lanzada en 2017. La edición está prensada en vinilo de colores y se acompaña de una impresión conmemorativa de 10×10. Hay disponibles 100 copias firmadas de esta edición en la tienda temporal de Elton John Eyewear, ubicada en el número 59 de Greek Street, en Soho, Londres. Este vinilo es altamente coleccionable y una edición extremadamente limitada.

Una presentación histórica en Glastonbury

El concierto de Elton John en Glastonbury fue un momento histórico en la música. El legendario músico subió al escenario Pyramid el domingo por la noche para ofrecer un espectáculo que abarcó toda su carrera e incluyó éxitos como Rocket Man, Tiny Dancer y Your Song, entre muchos otros. La actuación fue uno de los puntos destacados del festival y recibió elogios tanto de los fanáticos como de los críticos.

La trayectoria de una leyenda musical

Elton John es uno de los músicos más icónicos de todos los tiempos. Ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluyendo cinco premios Grammy, un premio de la Academia, un Globo de Oro y un premio Tony. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 y fue nombrado caballero por la Reina Isabel II en 1998.

Tracklist de Diamonds (Pyramid Edition)

A:

‘Pinball Wizard’

‘Bennie And The Jets’

‘Goodbye Yellow Brick Road’

‘Are You Ready For Love’

‘Your Song’

B:

‘Tiny Dancer’

‘Don’t Go Breaking My Heart’

‘I’m Still Standing’

‘Cold Heart’

‘Rocket Man’