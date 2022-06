Nuevo disco: Embrace – «How To Be A Person Like Other People»

Embrace ha publicado el segundo adelanto del que será el octavo álbum de su carrera, que bajo el título How To Be A Person Like Other People, se publicará el 26 de agosto de 2022 en el propio sello Mo’betta de la banda a través de Townsend Music.

En esta ocasión, los británicos comparten con nosotros Death Is Not The End, que el cantante Danny McNamara describe así: «Es quizás más una pista de lo que vendrá en el resto del álbum. Es épica, optimista y llena de alegría».

Además, añade que trata la idea de que «lo que va a pasar en el futuro está tan por encima de nuestra imaginación que todo lo que tu imaginación podría hacer es reír. ¿Qué sucede después de morir? Muchas cosas, simplemente no estás involucrado en ninguna de ellas. Así que ocúpate de vivir ahora, porque la vida es demasiado corta».

Tracklist de How To Be A Person Like Other People

Death Is Not The End (Out Now) We Are It Up Remember Me The Terms Of My Surrender (Out Now) Run Away With Me Rubble How To Be A Person Like Other People I Miss You For Kate

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!