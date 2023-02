Nuevo disco en directo / documental: Black Country, New Road – «Live at Bush Hall»

La banda de post-punk Black Country, New Road ha lanzado un nuevo disco en directo / documental que recoge los tres conciertos que ofrecieron en el Bush Hall de Londres el pasado diciembre. Las actuaciones estuvieron compuestas por material completamente nuevo que formará parte de su próximo álbum.

¿Qué sabemos sobre este lanzamiento?

El disco en directo / documental se llama Black Country, New Road: Live at Bush Hall y se puede ver en YouTube o en la web oficial de la banda. El documental tiene una duración de 45 minutos y muestra a la banda tocando ocho canciones nuevas con una gran energía e intensidad.

Es un lanzamiento muy especial para la banda, ya que se trata de las canciones que escribieron y grabaron después de que el líder y cofundador Isaac Wood dejara el grupo a principios del año pasado cuando estaban a punto de publicar su más reciente disco Ants From Up There.

¿Qué nos cuenta sobre este documental?

May Kershaw (piano, voz) afirma que «no queríamos hacer un álbum de estudio. Escribimos las nuevas pistas específicamente para tocar en directo, así que pensamos que podría ser una buena idea hacer una actuación y grabarla».

Además, el guitarrista Luke Mark añade que «estábamos preocupados por las sesiones en directo que hemos visto o hecho en el pasado. Obviamente están agrupados visualmente a partir de múltiples actuaciones. Eso puede sacarte de la actuación y hacer que parezca artificial y como si no fuera realmente en directo. Así que se nos ocurrió la idea de hacer que las tres noches se vieran visualmente distintas entre sí y así descartar la idea de intentar disimular cualquier cosa. Queríamos que fuera muy honesto y que la gente supiera que teníamos tres intentos. No se trata solamente de nosotros tocando todo sin parar.

Pensamos: si vamos a hacer una película, entonces hazla agradable. Y muchos de nuestros fans, especialmente cuando estábamos preparando todo, jugaron un papel muy importante en la difusión de las canciones, lo que significaba que la gente podía escucharlas sin que las pusiéramos en primer lugar. Nos sentó bien hacer la película de una manera que involucró a las personas que han sido vitales para mantener todo a flote».