Nuevo disco: Ezra Furman – «All of Us Flames»

Ezra Furman ha anunciado su nuevo álbum All of Us Flames, que saldrá publicado el 26 de agosto a través de Anti–. Por el momento, ya podemos ver el video dirigido por Noel Paul para su nueva canción Forever in Sunset, que da continuidad a los singles publicados recientemente de este trabajo, Book of Our Names y Point Me Toward the Real.

All of Us Flames es el sexto disco en solitario de Furman, y de hecho, completa una trilogía que incluye Transangelic Exodus de 2018 y Twelve Nudes de 2019. Producido por John Congleton, así lo describe su propia autora: «Este es un álbum en el plural de la primera persona. Es un disco queer para la etapa de la vida en la que empiezas a entender que no eres un lobo solitario, sino que dependes de encontrar a tu familia, a tu gente, a tu forma de funcionar como parte de un todo más grande. Quería hacer canciones para las comunidades amenazadas, y en particular a las que pertenezco: personas trans y judíos».

Ezra Furman – Forever in Sunset

Tracklist de Ezra Furman – All of Us Flames

01 Train Comes Through

02 Throne

03 Dressed in Black

04 Forever in Sunset

05 Book Of Our Names

06 Point Me Toward the Real

07 Lilac and Black

08 Ally Sheedy in The Breakfast Club

09 Poor Girl A Long Way From Heaven

10 Temple Of Broken Dreams

11 I Saw the Truth Undressing

12 Come Close

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!