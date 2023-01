Nuevo disco: Fall Out Boy – «So Much (for) Stardust»

Los fans de Fall Out Boy tienen una buena razón para estar emocionados, ya que la banda ha compartido su nuevo sencillo Love From the Other Side, el primer adelanto de su próximo álbum So Much (for) Stardust. El disco estará disponible el 24 de marzo a través de Fueled by Ramen y Elektra y será su primer lanzamiento en cinco años.

So Much (for) Stardust ha sido producido por Neal Avron, quien ha trabajado con Fall Out Boy en varios de sus álbumes anteriores, incluyendo From Under the Cork Tree, Infinity on High y Folie à Deux.

Sin duda, So Much (for) Stardust es desde este mismo momento uno de los lanzamientos más esperados del año. ¡No te pierdas la oportunidad de escuchar ya este nuevo sencillo!