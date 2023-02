Nuevo disco: Feist – “Multitudes”

La cantante canadiense Feist nos ha sorprendido con un regalo de San Valentín: el anuncio de su nuevo álbum, Multitudes, que saldrá el próximo 14 de abril. Además, nos ha dejado escuchar tres adelantos del disco: In Lightning, Hiding Out in the Open y Love Who We Are Meant To.

¿Qué significa Multitudes?

Multitudes es el sexto álbum de estudio de Feist, y el primero desde Pleasure, que salió en 2017. La artista ha tardado seis años en volver a publicar música, pero no ha sido un tiempo perdido. Según ha explicado, el álbum se formó tras el nacimiento de su hija y la repentina muerte de su padre, dos acontecimientos que la llevaron a un período de confrontación consigo misma y con el mundo.

¿Cómo suena Multitudes?

El resultado es un álbum que explora las múltiples facetas de la identidad, el amor y la pérdida, con la voz única y emotiva de Feist y su sonido folk-pop delicado y envolvente. El álbum tiene 10 canciones y ya se puede reservar en formato digital, CD y vinilo.

¿Qué más ha hecho Feist?

Pero eso no es todo. Feist también nos ha regalado un concierto en directo por streaming, que se puede ver en su página web. En él, interpretó algunas de las nuevas canciones, así como algunos de sus éxitos anteriores, como 1234 o I Feel It All.

Tracklist de Multitudes

Multitudes:

01 In Lightning

02 Forever Before

03 Love Who We Are Meant To

04 Hiding Out in the Open

05 The Redwing

06 I Took All of My Rings Off

07 Of Womankind

08 Become the Earth

09 Borrow Trouble

10 Martyr Moves

11 Calling All the Gods

12 Song for Sad Friends