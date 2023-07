Nuevo disco: Fleetwood Mac – «Rumours Love» (directo)

¡Atención amantes de Fleetwood Mac! La legendaria banda de rock ha anunciado el lanzamiento de un álbum en directo, Rumours Live. Esta joya musical fue grabada durante la gira Rumours Live en 1977, capturando la esencia de sus electrizantes presentaciones. Este esperado álbum verá la luz el 8 de septiembre de 2023, disponible tanto en CD como en vinilo.

Rumours Live incluirá una versión en vivo de Dreams, que ha sido lanzada como el primer sencillo, evocando recuerdos y emociones en los corazones de los seguidores de la banda.

Con un total de 12 pistas, este álbum nos regalará inolvidables interpretaciones de clásicos como Say You Love Me, Monday Morning, Oh Well, Rhiannon y Never Going Back Again, entre otros. Todas ellas fueron grabadas en un concierto en el Forum de Los Ángeles al que asistieron casi 20.000 personas el 29 de agosto de 1977 por el ingeniero Ken Caillat, que utilizó un camión de grabación móvil propiedad de Recording Plant, el estudio donde la banda grabó la mayor parte de Rumours.

Para los fans de Fleetwood Mac, este álbum será un viaje en el tiempo, brindándoles la oportunidad de revivir algunas de las canciones más icónicas de la banda interpretadas en vivo, con toda su pasión y talento. Aquí os dejamos el tracklist: