Nuevo disco: Fontaines D.C. – «Skinty Fia»

Fontaines D.C. han anunciado que su nuevo álbum Skinty Fia, del que ya podemos escuchar un primer adelanto llamado Jackie Down The Line, saldrá a la venta el próximo 22 de abril.

Todo sobre el nuevo disco de Fontaines D.C.

Título: Skinty Fia

Fecha de publicación: 22 de abril

Single de presentación: Jackie Down The Line.

Anteriores lanzamientos: Se trata del primer álbum desde A Hero’s Death de 2020, que siguió a su debut de 2019 Dogrel.

Videoclip: Ha sido dirigido por Hugh Mulhern y está protagonizado por el artista multidisciplinario, MC, bailarín y coreógrafo Blackhaine.

Fontaines D.C. – Jackie Down The Line

Tracklist de Skinty Fia

01. ‘In ár gCroíthe go deo’

02. ‘Big Shot’

03. ‘How Cold Love Is’

04. ‘Jackie Down The Line’

05. ‘Bloomsday’

06. ‘Roman Holiday’

07. ‘The Couple Across The Way’

08. ‘Skinty Fia’

09. ‘I Love You’

10. ‘Nabokov’

Portada de Skinty Fia

Sobre Fontaines D.C.

Surgidos de las ruidosas calles de Dublín, Fontaines D.C. ponen con su postpunk la banda sonora perfecta para el nihilismo que envuelve su ciudad como una invisible nube. Sus bellas y sombrías composiciones, henchidas de realismo y tensión eléctrica, nos empujan a través de una tournée psicogeográfica por los recovecos de la capital irlandesa, en los que el aroma del descontento se funde con los ecos de The Fall, Joy Division y The Pogues.

