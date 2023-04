Nuevo disco: Foo Fighters – «But Here We Are»

Foo Fighters han regresado con un nuevo single llamado Rescued y los detalles de un disco sorpresa titulado But Here We Are. Se trata del primer material nuevo de la banda desde el fallecimiento de su batería Taylor Hawkins el año pasado.

Rescued recupera el sonido rock emotivo de los primeros discos de la banda, como su debut homónimo o The Colour And The Shape, y ofrece unas letras que reflejan temas como “la rabia y el dolor, la serenidad y la aceptación, y muchos puntos intermedios”, según explicaron en un comunicado de prensa.

Producido por Greg Kurstin y la propia banda

El undécimo álbum de los Foo Fighters, But Here We Are, está producido por su colaborador habitual Greg Kurstin y la propia banda, y se describe como “el primer capítulo de la nueva vida de la banda” y “una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que [la banda] sufrió durante el último año” como “un testimonio del poder curativo de la música, la amistad y la familia”.

No se ha revelado quién toca la batería en el disco ni quién se pondrá tras los tambores en las próximas fechas de la gira, pero Matt Cameron de Pearl Jam desmintió recientemente los rumores de que se uniría a la banda.

La banda continúa sin Hawkins

Al anunciar sus planes de continuar sin Hawkins a principios de este año, la banda publicó: “Foo Fighters se formaron hace 27 años para representar el poder curativo de la música y una continuación de la vida. Y durante los últimos 27 años nuestros fans han construido una comunidad mundial, un sistema de apoyo devoto que nos ha ayudado a todos a superar los momentos más oscuros juntos. Un lugar para compartir nuestra alegría y nuestro dolor, nuestras esperanzas y miedos, y para unirnos en un coro de vida juntos a través de la música”.

“Sin Taylor, nunca habríamos llegado a ser la banda que fuimos – y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro”.

Concluyeron el comunicado reconociendo lo mucho que Hawkins había significado para los fans de los Foo Fighters y prometiendo: “Sabemos que cuando os volvamos a ver – y lo haremos pronto – él estará ahí en espíritu con todos nosotros cada noche”.

Hawkins murió en Bogotá, Colombia, en marzo de 2022 mientras la banda estaba de gira por Sudamérica. Tenía 50 años.

La banda rindió homenaje a Hawkins en dos conciertos tributo

Las únicas actuaciones de la banda desde su muerte fueron dos enormes conciertos tributo en Londres y Los Ángeles en septiembre.

La banda comenzará una larga serie de conciertos y festivales en Estados Unidos el 24 de mayo en New Hampshire. Visita aquí para conseguir entradas y más información.

Un primer paso hacia una nueva etapa

Los Foo Fighters lanzarán But Here We Are el 2 de junio. Aquí puedes ver el listado completo de canciones: