Nuevo disco: Freddie Cowan & The Scenarios – «Answering Machine»

Freddie Cowan, guitarrista de The Vaccines, ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum en solitario, Answering Machine, bajo el nombre de Freddie Cowan & The Scenarios. El disco se publicará digitalmente el 9 de marzo a través de Bandcamp, con un lanzamiento en streaming dos semanas después y una edición de vinilo a continuación, pero ya podemos disfrutar del primer single, Sonic Boom.

El álbum cuenta con la colaboración de músicos que Cowan conoció mientras vivía en México, así como como el baterista original de The Vaccines, Pete Robertson, el teclista de The Vaccines, Tim Lanham, el bajista de Laura Marling, Nick Pini, y el productor Ethan Johns en percusión.

Inspirado precisamente por su tiempo viviendo en México en 2019, el álbum fue tomando forma durante los confinamientos por la pandemia del COVID-19. «Mi tendencia pasada de tratar de trabajar al máximo de mi capacidad ya no era posible. Me di cuenta de que tal vez la razón por la que quiero hacer tantas cosas todo el tiempo es porque me siento bastante infeliz o incómodo o tengo muchas cosas de las que estoy huyendo. Durante el encierro, no había a dónde correr, así que tuve que empezar a lidiar con esas cosas y, mientras las enfrentaba, la música comenzó a llegar”, explica.

Una de ellas da origen al primer single, Sonic Boom, que detalla la relación de Cowan con su madre y deja de lado el «juicio o el resentimiento» que sentía por algunos de los hechos ocurridos en el pasado entre ellos.

Después del lanzamiento del álbum, Freddie Cowan & The Scenarios realizarán una gira por México en abril, con planes de llevar la gira hasta Reino Unido a finales de este año. ¿Vendrán alguna vez a visitarnos a España?