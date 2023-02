Nuevo disco: Galen & Paul – “Can We Do Tomorrow Another Day?”

El bajista de The Clash, Gorillaz y The Good, The Bad and The Queen, Paul Simonon, ha unido fuerzas con la cantautora Galen Ayres para un nuevo proyecto llamado Galen & Paul.

El dúo lanzará su álbum debut titulado Can We Do Tomorrow Another Day? el 19 de mayo, que incluirá duetos bilingües en inglés y español que exploran diversas culturas musicales europeas.

El álbum fue creado durante el confinamiento, donde Simonon escribió música y pintó en un pueblo pesquero de Mallorca. El anuncio del álbum coincide con el lanzamiento de su sencillo principal Lonely Town.

Simonon describe el proceso creativo como algo similar a cuando Mick Jagger y Keith Richards fueron encerrados por su mánager para escribir una canción, diciendo que trabajaron en nuevas canciones todas las noches.

Tracklist de “Can We Do Tomorrow Another Day?”

1.‘Lonely Town’

2. ‘It’s Another Night’

3. ‘Hacia Arriba’

4. ‘Room At The Top’

5. ‘No Es Necesario’

6. ‘I’ve Never Had A Good Time…..in Paris’

7. ‘The Lighthouse Waltz’

8. ‘Esmeralda’

9. ‘Mi Camino’

10. ‘A Sea Shanty’