La banda británica de indie rock Gengahr ha anunciado su próximo disco Red Sun Titans, que saldrá a la luz el 9 de junio a través de Liberator Music. Se trata del cuarto trabajo de estudio del grupo, que también ha compartido un nuevo adelanto, In The Moment, y las fechas de su gira por el Reino Unido para 2023.

Sobre el nuevo disco Red Sun Titans:

El álbum se compone de 14 canciones, entre las que se incluyen tres interludios instrumentales. Según el vocalista Felix Bushe, el disco es “un registro atrapado entre dos mundos”, que “se sitúa en esa encrucijada donde el pasado todavía está a la vista y se puede aprender de él, pero el futuro está ahí para tomarlo”.

El disco ha sido producido por Matt Glasbey (alt-J, Coldplay) y Charlie Andrew (Wolf Alice, London Grammar, Bloc Party), que ya habían trabajado con Gengahr en su anterior álbum, Sanctuary, publicado en 2020.

El disco no cuenta con ninguna colaboración vocal, pero sí con la participación de varios músicos invitados, como Tom Fleming (Wild Beasts) al bajo, Tom Hobden (Noah and the Whale) al violín y Jack Steadman (Bombay Bicycle Club) al piano.

Anteriores singles: El primer single del álbum fue The Ladder, lanzado en febrero de este año.

Sobre In The Moment:

El segundo single del álbum es In The Moment, una canción que celebra los momentos sin inhibiciones y los sueños. “‘In The Moment reflexiona sobre la necesidad de romper con nuestra rutina diaria y crear recuerdos significativos”, dijo Bushe. “Tanto como los días soleados y las risas con los amigos, In The Moment celebra las horas tardías sin inhibición, donde los sueños lideran y el mañana se demora”.

Tracklist del disco: