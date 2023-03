Nuevo disco: Georgia – «Euphoric»

La cantante inglesa Georgia ha anunciado su tercer álbum, titulado Euphoric, producido por Rostam y que saldrá el 28 de julio. El primer sencillo, It’s Euphoric, ya está disponible con un vídeo oficial. Georgia dijo que el álbum es «una rendición a sus problemas, su pasado y su proceso de sanación». Además, supone la continuación de Seeking Thrills, que fue nominado al Mercury Prize 2020.

Sobre el disco Euphoric

Fecha de publicación: 28 de julio de 2023

Sello que lo publicará: Domino

¿Qué nos cuenta sobre el disco? Georgia dijo que el álbum es una rendición a sus problemas, su pasado y su proceso de sanación. “Quería una aventura. Siendo una músico autoproducida, es fácil quedarse en una cosa o en un lugar”, explicó sobre su decisión de trabajar con Rostam.

¿Dónde y con quién lo ha grabado? El álbum ha sido producido por Rostam, exmiembro de Vampire Weekend y productor de artistas como Haim, Clairo o Lana Del Rey.

Anteriores singles: Es el primer single, con el que da continuidad a su anterior trabajo Seeking Thrills, que fue nominado al Mercury Prize 2020 y que incluía éxitos como Started Out, About Work the Dancefloor o Never Let You Go.

Sobre It’s Euphoric

Sobre el videoclip: El vídeo oficial del sencillo muestra a Georgia bailando y cantando en diferentes escenarios, desde las gradas de una curiosa carrera de atletismo, en la propia pista con un interesante juego de velocidades y otras escenas que transmiten sensación de energía a través del color.

Tracklist del disco: