Nuevo disco: Girlpool – «Forgiveness»

Girlpool han anunciado la fecha de salida de su nuevo disco. Además, han publicado un primer adelanto con videoclip: Live Love Lullaby.

Sobre el nuevo disco

Título: Forgiveness

Fecha de publicación: 29 de abril

Sello: Anti

Single de presentación: Live Love Lullaby

Sobre la canción: Avery Tucker ha comentado que «Lie Love Lullaby es una canción sobre una época en la que sentí que mi inocencia afectaba a mi capacidad de elegir a una persona que fuera buena para mí. En el pasado, ha sido doloroso elegir a alguien que no creía en mí, y creo que lo más doloroso fue que me permití elegir a una persona que no reconocía mi totalidad. Escribí esta canción preguntándome si me reconocía a mí misma. ¿Tenía acaso los medios para tolerar su perspectiva minimizadora?».

Para mí, Forgiveness (el perdón en inglés) consiste en aceptar ese concepto. Se trata de perdonar a la realidad por tener que ser exactamente lo que es todo el tiempo», continuó diciendo.

Girlpool – Lie Love Lullaby

Tracklist de Forgiveness

1. Nothing Gives Me Pleasure

2. Lie Love Lullaby

3. Violet

4. Junkie

5. Dragging My Life Into A Dream

6. Faultline

7. Light Up Later

8. Country Star

9. Butterfly Bulletholes

10. Afterlife

11. See Me Now

12. Love333

Sobre Girlpool

Desde que se conocieron en la adolescencia, Girlpool evolucionó de forma espectacular en un periodo de tiempo relativamente corto. La banda pasó de ser un escaso dúo con Avery Tucker y Harmony Tividad sin batería en sus primeros álbumes a algo parecido a un acto de indie rock más tradicional en discos posteriores como What Chaos Is Imaginary de 2019, tomando prestada la angustia de los héroes de la guitarra alternativa de los 90 y los exuberantes arreglos y las brillantes armonías del pop clásico de la radio.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!