Nuevo disco: Glen Hansard – “All That Was East Is West Of Me Now”

El músico irlandés Glen Hansard está de regreso con su nuevo álbum, All That Was East Is West Of Me Now, que se lanzará el 20 de octubre de 2023 bajo el sello ANTI-.

Tras tres años desde su último disco, This Wild Willing, Hansard ha estado ocupado colaborando en la banda sonora de Flag Day con Eddie Vedder de Pearl Jam y Cat Power, de gira con The Earthlings junto a Eddie Vedder, y celebrando el 15 aniversario de la película Once con Markéta Irglová.

El álbum fue gestado en una pequeña sala trasera de un pub en Dublín, donde Hansard y su banda The Frames presentaron nuevas canciones ante una audiencia variada. Este proceso le permitió dar forma a las composiciones y descubrir qué temas conectaban con el público. El resultado es un álbum que combina elementos ruidosos y meditativos, mostrando un Hansard más rockero que en sus trabajos anteriores.

El título del disco, All That Was East Is West Of Me Now, refleja la idea de mirar hacia el pasado mientras se abraza el futuro. Las canciones exploran temas como el paso del tiempo, la superación y el compromiso con la vida y la música. Hansard se muestra decidido a seguir adelante, y este álbum muestra su evolución artística, ofreciendo algo completamente nuevo y sorprendente.

Producido por David Odlum en su estudio en las afueras de Dublín, el álbum cuenta con la colaboración de músicos como Warren Ellis (The Dirty Three/The Bad Seeds) en el violín y Via Mardot en el Theremin. Con ocho pistas que abarcan diversos estilos y emociones, All That Was East Is West Of Me Now promete ser un viaje musical cautivador y esperanzador.

Hansard, conocido también por su trabajo en la banda The Swell Season y por su papel en la película Once, tiene previsto realizar una gira por Europa en otoño para presentar este nuevo álbum. Por ahora, vayamos descubriendo su primer adelanto, The Feast Of St. John, un ruidoso y estridente fragmento de magia apotropaica procedente del extremo más occidental de Irlanda, inspirado en las hogueras que se encienden en las laderas de las colinas para celebrar la fiesta del mismo nombre.