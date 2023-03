Nuevo disco: Grandson – «I Love You, I’m Trying»

El artista canadiense Grandson ha anunciado el lanzamiento de su segundo álbum I Love You, I’m Trying el 5 de mayo a través de Fueled By Ramen. El álbum aborda temas como las autolesiones, el trauma familiar y el lado oculto de la vida en la carretera. El anuncio también vino acompañado del estreno de un nuevo single, Drones, que rinde homenaje a bandas como Tool y System Of A Down.

Sobre I Love You, I’m Trying

Fecha de publicación: 5 de mayo de 2023

Sello que lo publicará: Fueled By Ramen

¿Qué nos cuenta sobre el disco?

Según Grandson, este es el álbum que necesitaba cuando tenía 16 años y el álbum que sus fans merecen escuchar. En él, se enfrenta a una gran pregunta: «¿puedo manejar los cambios que la vida me lanza, y si esto es todo lo que hay en la vida, puede ser suficiente para ser feliz?»

¿Dónde y con quién lo ha grabado?

No se ha revelado mucha información sobre el proceso de grabación del álbum, pero se sabe que Grandson ha trabajado con algunos productores como Boone Eason, quien le ayudó con las voces finales.

¿Ha tenido colaboraciones?

Sí, el álbum cuenta con la colaboración de la cantante australiana Wafia en la canción I Will Be Here When You’re Ready To Wake Up.

Anteriores singles:

El primer single del álbum fue Eulogy, lanzado en febrero de 2023. El segundo single fue Drones, lanzado junto con el anuncio del álbum.

Sobre Drones

Sobre el single: Según Grandson, Drones es un «viaje retorcido y lleno de curvas a través de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para pasar el día cuando la dura verdad puede enterrarnos. Quería rendir homenaje a bandas como Tool y System Of A Down, conocidas por sus ritmos impredecibles, pero traer 808s y hip hop al tema».

Y el videoclip:

El videoclip de Drones aún no se ha estrenado, pero se espera que salga pronto. Grandson ha compartido algunas fotos del rodaje en su cuenta de Instagram.

Tracklist del disco:

Two Along Their Way Eulogy Something To Hide Drones I Love You, I’m Trying Half My Heart When the Bomb Goes Enough Murderer I Will Be Here When You’re Ready To Wake Up (ft. Wafia) Heather Stuck Here With Me

Conciertos en España:

Por el momento, no hay fechas confirmadas para España, pero Grandson realizará una gira por el Reino Unido en septiembre de 2023. La gira comenzará en Leeds el 8 de septiembre y terminará con dos conciertos en el Electric Ballroom de Londres los días 16 y 17 de septiembre.