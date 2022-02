Nuevo disco: Hercules & Love Affair – «In Amber»

ANOHNI y Hercules & Love Affair vuelven a colaborar después de casi 14 años en In Amber, nuevo disco del proyecto liderado por Andy Butler que saldrá a la venta el 17 de junio de este año.

Se trata del primer disco de Hercules & Love Affair desde Omnion en 2007, y la primera vez que colaboran con ANOHNI desde aquel ya lejano año 2008, cuando coescribió y cantó cinco canciones del debut homónimo del grupo, incluuyendo su gran éxito Blind.

«En la música dance, el enfoque tiende a estar más en la celebración, la alegría, el deseo, la angustia. ¿Pero rabia? ¿Contemplación existencial? No tanto… Ciertas emociones parecían estar fuera de los límites. De alguna manera, In Amber es un disco que no sabía que tenía en mí», afirma Butler sobre la inspiración tras este nuevo trabajo.

Por el momento, ya podemos escuchar Grace, un adelanto en el que cuentan con la voz de la cantante islandesa Elin Ey junto a la del propio Butler, y que viene acompañado por un videoclip dirigido por Sam Ostyn.

Hercules & Love Affair- Grace

Tracklist de In Amber

01 “Grace”

02 “One”

03 “You’ve Won This War”

04 “Christian Prayers”

05 “Dissociation”

06 “Contempt for You”

07 “Gates Of Separation”

08 “Killing His Family”

09 “Who Will Save Us?”

10 “The Eyes Of The Father”

11 “Poisonous Storytelling”

12 “Repent”

