Nuevo disco: Hot Chip – «Freakout/Release»

Hot Chip ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Freakout/Release, que se publicará el 19 de agosto a través de Domino.

El octavo disco de la banda llega tres años después de A Bath Full Of Ecstasy, que se publicó en junio de 2019, y podemos ir conociéndolo a través de su single adelanto, Down acompañado de un videoclip dirigido por Douglas Hart and Steve Mackey.

El nuevo disco ha sido compuesto y grabado en el estudio Relax & Enjoy de la banda en el este de Londres, siguiendo técnicas inspiradas por los Beastie Boys en la época de Sabotage.

Sobre la inspiración detrás de Freakout/Release, Joe Goddard ha asegurado que «estábamos viviendo un período en el que era muy fácil sentir que las personas perdían el control de sus vidas de diferentes maneras. Hay una oscuridad que recorre muchas de esas pistas”.

Hot Chip – Down

Tracklist de Hot Chip – Freakout/Release

1. ‘Down’

2. ‘Eleanor’

3. ‘Freakout/Release’

4. ‘Broken’

5. ‘Not Alone’

6. ‘Hard To Be Funky’ (feat. Lou Hayter)

7. ‘Time’

8. ‘Miss The Blues’

9. ‘The Evil That Men Do’ (feat. Cadence Weapon)

10. ‘Guilty’

11. ‘Out Of My Depth’

Sobre Hot Chip

Naturales de Londres y formados alrededor de talentos como Alexis Taylor y Joe Goddard, Hot Chip saltó a la fama en 2000 con el lanzamiento de su álbum lo-fi, México. El álbum autopublicado en 2002, Sanfrandisco E-Pee, mostró la incursión de la banda en sonidos más alegres. El grupo firmó con el venerado sello discográfico de Nueva York DFA en 2005 y publicó el EP Over and Over, así como su excelente trabajo en 2006, The Warning. En 2007 el sencillo Ready for the Floor anunció la llegada de Made in the Dark, que introdujo algunos de los grooves más centrados y las melodías más pop de la banda hasta la fecha. One Life Stand, más suave, siguió en 2010, tras lo que hemos disfrutado también de In Our Heads (2012), Why Make Sense? (2015) y A Bath Full of Ecstasy (2019).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!