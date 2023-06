Nuevo disco: Icona Pop – «Club Romantech»

Después de una década de espera, el dúo sueco de pop, Icona Pop, está listo para deleitar a sus fanáticos con su tan ansiado álbum Club Romantech. Este proyecto musical, que saldrá a la luz el 1 de septiembre de 2023 bajo el sello Ultra Records, promete ser una explosión de creatividad y una oda al espíritu del pop. Además, el álbum contará con emocionantes colaboraciones de renombrados artistas como Joel Corry, Sofi Tukker, Yaeger, Ultra Nate y Galantis.

Una trayectoria llena de éxitos

Icona Pop ha dejado una marca indeleble en la industria musical con sus sencillos icónicos a lo largo de los años. Su éxito masivo llegó en 2012 con la canción I Love It, en colaboración con Charli XCX. Desde entonces, han cautivado a audiencias de todo el mundo con su estilo único y su energía arrolladora. El dúo lanzó su álbum debut homónimo, Icona Pop, ese mismo año bajo el sello independiente sueco TEN, y al año siguiente dieron el salto a una discográfica importante con su álbum This Is…Icona Pop. Durante esta etapa, tuvieron el privilegio de abrir conciertos para artistas de renombre como One Direction, Marina and the Diamonds y Katy Perry, consolidando así su posición en la escena musical internacional.

El nuevo sencillo: Where Do We Go From Here?

Icona Pop ha dado un adelanto de lo que nos espera en Club Romantech con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Where Do We Go From Here?. Esta pegajosa dosis de Europop ha sido recibida con entusiasmo por parte de los fanáticos, quienes han elogiado la energía y el estilo característico del dúo. El video musical que lo acompaña muestra a las integrantes de Icona Pop bailando y cantando en diversos escenarios, transmitiendo la vibrante personalidad que las define.

Un álbum sin límites creativos

En cuanto al proceso de creación de Club Romantech, Icona Pop ha dejado claro que no se impusieron reglas. Ellas querían compartir una visión única con sus seguidores y lo lograron. El álbum es descrito como una mezcla ecléctica de sonidos, que va desde lo divertido y enérgico hasta lo profundo y pegadizo. Según el dúo, Club Romantech es un reflejo de su identidad artística y está lleno de canciones que son ideales tanto para las noches tardías como para las mañanas tempranas. Es un viaje musical que evoca emociones contradictorias pero auténticas, siempre con una lágrima en la comisura del ojo y una sonrisa en el rostro.