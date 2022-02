Nuevo Disco: J.P. Bimeni & The Black Belts – Give Me Hope

Escuchar Give Me Hope, el nuevo disco de J.P. Bimeni & The Black Belts, es como un paseo en un Cadillac del 65 descapotado por las calles del Nueva York de los ’60’, sintiendo los azotes de la brisa acariciar tu rostro mientras oyes a un discípulo de artistas como Isaac Hayes, Otis Redding o Ray Charles.

El álbum confronta la resiliencia de Bimeni con la picante dulzura de su voz, para desempeñar durante todo el disco su posición de pastor del soul respaldado por un séquito que no pierde brillo en ningún corte.

Sobre el disco

Artista: J.P. Bimeni & The Black Belts

Disco: Give Me Hope. Ya a la venta en digital, vinilo y CD.

¿Qué nos dicen sobre el disco? Las canciones despliegan sentimientos profundos, conciencia de nuestro tiempo y vulnerabilidad, pero también son soleadas y mantienen un espíritu pop moviéndose alrededor del clásico sonido Motown.

La creación de Give Me Hope no fue fácil debido al trauma y la incertidumbre durante la pandemia.

«La gente está encerrada en sus casas y la guerra es financiera, para sobrevivir. Hay una sombra porque no sabemos lo que vendrá», asegura J.P. al tiempo que recuerda empezar a pensar que su carrera musical era una casualidad.

«Pero me di cuenta de que estoy en el mismo estado que todos los demás. Reflexionar sobre lo que me da esperanza era el sentimiento adecuado para este disco», explica Bimeni.

«He estado tratando de mirar a través del viaje que estoy haciendo como artista: lo que he superado, lo que está por delante y dónde estoy ahora. Siento que tengo que hacer mucha limpieza», dice Bimeni. «Es un proceso emocional. Tu estatus individual puede cambiar, pero puedes identificar muchas de las etapas por las que pasas y entender cómo las afrontas internamente».

Género: Soul, afrofunk, psicodelia y sonido Motown

Discográfica: Lovemonk Records

Trabajos anteriores: Con su anterior trabajo, Free Me (Tucxone, 2018), obtuvo muy buena crítica de reputados periodistas y medios, siendo disco del año para Craig Charles en BBC 6 Music y sobresaliente para otros como Mojo, Blues & Soul, UK Vibe o DJ Mag.

«La música es mi gran evasión. Mi primer álbum, Free Me, supuso el momento en el que por fin hice lo que quería y sentí que la música era mi libertad. Te das cuenta de que tienes una plataforma mucho más grande de lo que esperabas, así que tienes que cuestionarte: ¿Qué estoy tratando de expresar? ¿Quién soy?

Suena a … Curtis Harding, Michael Kiwanuka, Isaac Hayes, Lee Fields, Otis Redding, etc.

Escúchalo … Después del trabajo con una cerveza bien fría en la mano, o cuando quieras soñar a lo grande.

Aquí debajo te dejo el clip de la canción que le da nombre el disco, Give Me Hope. Pero puedes escuchar el disco completo aquí.

Sobre J.P. Bimeni & The Black Belts

Descendiente de la familia real de Burundi, Bimeni escapó de su país a los 15 años durante la guerra civil y el genocidio de 1993. Tras múltiples atentados contra su vida, incluido el envenenamiento por parte de los médicos en el hostpital, obtuvo el estatus de refugiado y huyó a Gales, donde ingresó en el Trinity College donde recibió una beca de las Naciones Unidas.

A pesar de sus éxitos, Bimeni se siente a menudo atormentado por el sentimiento de culpa del superviviente: «Conozco a personas que probablemente lo merezcan más que yo, pero no tuvieron esa oportunidad. Me siento bendecido por haber sobrevivido y seguir adelante. Pero a veces me siento culpable. Esta música profundiza en mi viaje emocional hacia el autodescubrimiento y la curación«.

The Black Belts es la otra mitad que produce el resultado de un magnífico trabajo en equipo, contribuye con su bagaje a la variedad de matices en un disco de soul en el que se reflejan muchos otros géneros.

The Black Belts brillan en todo el disco, aunque en Ghost City tiene espacio para explayarse y respirar, tocando un instrumental con aire cinematográfico.