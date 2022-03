Nuevo Disco: James Krivchenia – «Blood Karaoke»

El baterista y productor de Big Thief, James Krivchenia, publicará un nuevo disco experimental en solitario que se llamará Blood Karaoke y saldrá el 15 de abril a través de Reading Group.

Ya podemos escuchar el primer single, Emissaries of Creation, que nos presenta el concepto mediante el que ha sido creado este trabajo, un «muestreo de videos de YouTube encontrados a través de generadores aleatorios en línea, dando así lugar a una composición ininterrumpida de 40 minutos de duración, en la que los single son extractos de la misma», según explica el autor en un comunicado.

Recordemos que hace solo unos días que Big Thief publicaron su quinto álbum, Dragon New Warm Mountain I Believe in You, mientras que Krivchenia ya lanzó un álbum completo en solitario, A New Found Relaxation, en 2020.

James Krivchenia – Emissaries of Creation

Tracklist de Blood Karaoke

01 Emissaries of Creation

02 Null States

03 Culture Complex

04 Calendrical Rot

05 Artifact of Error

06 Inherited Forms

07 The Trackless Way

08 Scaleable Future Self Continuity Interventions

09 Sub-Creational Reality

10 The Science of Imaginary Solutions

11 God In Every Way

12 Styles of Imprisonment

13 Exaptation

14 Wall Facer