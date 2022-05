Nuevo disco: Jamie T – «The Theory Of Whatever»

Ya hay fecha para The Theory Of Whatever, el nuevo disco de Jamie T. El quinto álbum de su discografía y primero desde Trick en 2016 llegará el 29 de julio a través de Polydor Records y ya podemos escuchar un primer adelanto, The Old Style Raiders.

«He tenido problemas para encontrar mi dirección con este disco a lo largo de los últimos años, para ser sincero. Llegué a casa un día, y me encontré con este tema que había grabado, casi totalmente terminado. Y yo estaba muy molesto, porque me di cuenta de que me había pasado los últimos seis meses preguntando a otras personas su opinión sobre si algo era bueno. Entonces escuché esta pista y supe inmediatamente que había encontrado mi camino». Afortunadamente, ahora empieza a compartirlo con nosotros para que lo recorramos junto a él.

Jamie T – The Old Style Raiders

