Nuevo disco: Jeff Rosenstock – «HELLMODE»

El reconocido músico estadounidense Jeff Rosenstock ha dado a conocer los detalles de su quinto álbum de estudio titulado HELLMODE. El lanzamiento está programado para el 1 de septiembre de 2023 bajo el sello discográfico Polyvinyl Records. Conformado por 11 pistas, este álbum promete llevar a los oyentes a un viaje emocionante y desafiante a través de la mente creativa de Rosenstock.

Rosenstock, conocido por su capacidad para fusionar géneros, muestra una vez más su versatilidad artística en HELLMODE. Este álbum es una verdadera obra maestra que refleja el caos del mundo en el que vivimos. Según el propio Rosenstock, este proyecto musical captura «el caos de estar vivo en este momento».

DOUBT lidera el caos musical de HELLMODE

El primer sencillo del álbum, titulado DOUBT, fue lanzado el 27 de junio de 2023, acompañado de un video musical animado. La canción, caracterizada por el distintivo sonido punk rock de Rosenstock, presenta letras que reflejan la incertidumbre y ansiedad de los tiempos actuales. Es un llamado a cuestionar y enfrentar los desafíos que se nos presentan.

Explorando la diversidad de HELLMODE

Pero HELLMODE no se limita a un solo tema o estilo. El álbum ofrece una variedad de temas destacados. FUTURE IS DUMB es una pegajosa canción de pop-punk que critica el estado actual del mundo, mientras que LIKED U BETTER es un tema más enérgico que explora las complejidades de las relaciones.

Un vistazo a la trayectoria artística de Jeff Rosenstock

Jeff Rosenstock ha sido parte de la escena musical durante más de dos décadas y se ha consolidado como uno de los músicos de punk rock más influyentes de su generación. Ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo We Cool? y Worry, y ha colaborado con otros artistas como Laura Stevenson y Chris Farren.

Tracklist de Hellmode

01 Will U Still U

02 Head

03 Liked U Better

04 Doubt

05 Future Is Dumb

06 Soft Living

07 Healmode

08 Life Admin

09 I Wanna Be Wrong

10 Graveyard Song

11 3 Summers