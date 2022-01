Nuevo disco: Jenny Hval – «Classic Objects»

Jenny Hval ha anunciado que publicará un nuevo disco, Classic Objects, del que ya ha compartido una primera canción de adelanto que se titula Year of Love.

Todo sobre el nuevo disco de Jenny Hval

Título: Classic Objects

Fecha de publicación: 11 de marzo

Sello: 4AD Records

Sobre el disco: Se trata del primer álbum de Hval bajo su propio nombre desde The Practice of Love en 2019, aunque el año pasado publicó Menneskekollektivet con Håvard Volden como Lost Girls.

Single de presentación: Year of Love

Sobre el videoclip: Ha sido dirigido por Jenny Berger Myhre, Annie Bielski y Jenny Hval, mientras que el arte, las salas y animación 2d han sido obra de Annie Bielski, mientras que de la Animación 3d se ha encargado Jenny Berger Myhre.

Anteriores singles: Jupiter, publicado el pasado noviembre.

Jenny Hval – Year of Love

Portada de Classic Objects

Tracklist de Classic Objects

01 Year of Love

02 American Coffee

03 Classic Objects

04 Cemetery of Splendour

05 Year of Sky

06 Jupiter

07 Freedom

08 The Revolution Will Not Be Owned

