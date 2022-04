Nuevo disco: Jessie Buckley & Bernard Butler – «For All Our Days That Tear The Heart»

La actriz irlandesa Jessie Buckley ha grabado su primer disco junto a nada menos que Bernard Butler, el ex-guitarrista de Suede, titulado For All Our Days That Tear The Heart, y podremos escucharlo a partir del 10 de junio gracias a EMI Records.

Buckley y Butler se concieron hace dos años a través del manager de la actriz, y conectaron rápidamente cuando comenzaron a escribir canciones juntos. Según Butler dice: “Nos reunimos, escribimos canciones y fuimos sinceros el uno con el otro sobre lo que podíamos crear de la manera más pura».

Por el momento, acaban de compartir el primer single, The Eagle & The Dove, que lleva el nombre de un libro de Vita Sackville-West y viene acompañado por un video dirigido por Harvey Pearson.

Jessie Buckley & Bernard Butler – The Eagle & The Dove

Tracklist de Jessie Buckley & Bernard Butler – For All Our Days That Tear The Heart

01 “The Eagle & The Dove”

02 “For All Our Days That Tear The Heart”

03 “20 Years A-Growing”

04 “Babylon Days”

05 “Seven Red Rose Tattoos”

06 “Footnotes On The Map”

07 “We’ve Run The Distance”

08 “We Haven’t Spoke About The Weather”

09 “Beautiful Regret”

10 “I Cried Your Tears”

11 “Shallow The Water”

12 “Catch The Dust”

